Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com