Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

LA PRIMITIVA

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 15 de septiembre de 2025

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 15 de septiembre de 2025 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 15 de septiembre de 2025

Comprueba en las combinaciones ganadoras del Gordo de la Primitiva, la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE de este domingo 25 de febrero.
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 14 de septiembre

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, con un bote de 4.500.000 euros, ha agraciado al número 01, 02, 04, 25 y 30 y la clave el 8.

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025 es el 07, 14, 17, 21, 23 y 35, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 0.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 14 de septiembre de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 13 de septiembre

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 13 de septiembre de 2025

Publicidad