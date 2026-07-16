Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 16 de julio de 2026

Este jueves 16 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 16 de julio de 2026 es el 38, 11, 31, 27, 06 y 01, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 0. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 37.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 168 299 , premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 38.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de ANDÚJAR (Jaén), situada en C.C. Carrefour-Avda. Blas Infante, 14 Loc. 122.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de JACA (Huesca); en la nº 6 de FUENGIROLA (Málaga); en la nº 11 de SEGOVIA y en el Despacho Receptor nº 58.810 de NAVELGAS (Asturias).

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de julio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el es el 01, 18, 29, 37, 47 y 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 32 de VIGO (Pontevedra) situada en Pintor Ramón Buch, 3 y en la nº 7 de POZUELO DE ALARCÓN (Madrid), situada en Crta. Humera, 87, Portal 10, Local L.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 16 de julio de 2026 ha agraciado al número 01 09 14 16 30 40 y al dream 3.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de julio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 11.312. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 78.148. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 2, 5 y 3.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 16 de julio de 2026 es el 52614. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 004 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 16 de julio, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, han sido vendidas en 5 localidades.

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 16 de julio de 2026 ha agraciado a la fecha 07 ENE 1969, siendo el número de la suerte el 5.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 16 de julio de 2026 es 01 03 06 15 17 19 21 25 38 41 48 52 55 56 65 70 75 77 78 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 16 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 17 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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