Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 16 de julio de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 16 de julio de 2026.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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