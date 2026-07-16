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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de julio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 16 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 16 de julio de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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