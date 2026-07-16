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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 16 de julio de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 16 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

La Lotería Primitiva

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 16 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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