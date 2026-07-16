Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 16 de julio de 2026

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 16 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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