Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 4 de agosto de 2026. El bote de Euromillones es de 98.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

El sorteo de Euromillones permite jugar 5 números comprendidos entre el 1 y el 50, sumado a dos estrellas que van desde el número 1 hasta el 11. Los premios se pueden conseguir en función de si se aciertan 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2, 1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 o ninguna estrella; o 1 número y las 2 estrellas que se pueden jugar. Este sorteo también reparte premios para aquellos que acierten 5 números y 1 ó ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 o 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas.

El Euromillones se celebra dos veces en semana, los martes y viernes. En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El 50% recaudado en el sorteo de Euromillones está destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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