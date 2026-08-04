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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 4 de agosto de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 4 de agosto de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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