¿Dónde han caído los botes de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy domingo 26 de mayo de 2024?

Este domingo 26 de mayo se han celebrado sorteos de Bonoloto, El Gordo, Sueldazo de la ONCE y Super ONCE. A continuación podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

El Gordo de La Primitiva

La combinación ganadora de El Gordo de La Primitiva en el día de hoy es 28, 19, 17, 10, y 26, con número clave el 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes por lo que, con el BOTE generado, que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 15.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de IBIZA (Illes Balears), situada en Antonio Palau, 5 y en el Despacho Receptor nº 66.430 de OÑATI (Gipuzkoa), situado en Zaharra, 4.

Bonoloto

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy es 45, 11, 34, 02, 48 y 35, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 26 de mayo de 2024 ha sido el 20325 de la serie 11.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 15561 Serie: 003

Número: 15712 Serie: 005

Número: 65693 Serie: 026

Número: 67178 Serie: 014

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. El Sueldazo del fin de semana escoge la combinación ganadora del premio final con un número de 5 cifras, elegidas entre 100.000 números distintos, y un número de serie de entre el 1 y el 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 26 de mayo de 2024 es .

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 26 de mayo de 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

