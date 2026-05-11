Dónde han caído el bote de 21 millones de la Primitiva y los premios de la Bonoloto, Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 11 de mayo de 2026

Este lunes 11 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 11 de mayo de 2026, ha sido para el número 06, 08, 09, 13, 40 y 48, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de LLORET DE MAR (Girona), situada en Avda. Vila de Blanes, 101. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 73 de MADRID, situada en Alcalá, 323, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 11 de mayo de 2026 que cuenta con un bote de 11.400.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 06, 16, 22, 32, 34 y 41, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker 2 342 391 es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 21.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.870 de A CORUÑA, situado en Pablo Picasso, 1. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 11 de mayo de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el 01 04 06 22 30 38 y la clave compuesta por el número 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 11 de mayo de 2026 es el 35704. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 46 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 11 de mayo de 2026 es 01 07 11 22 32 35 39 42 49 50 51 52 55 57 59 61 63 66 82 85.

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