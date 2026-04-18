Dónde han caído el bote de 5,3 millones de euros de La Primitiva, los 3,9 millones de euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 18 de abril de 2026

Este sábado 18 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026 ha agraciado al número 40, 24, 13, 31, 18 y 46 siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 9. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 4.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de BENETÚSSER (Valencia), situada en Camí Nou, 86.

La Primitiva

Por otra parte, el ganador de La Primitiva de hoy, sábado 18 de abril de 2026 ha sido para el número 27, 28, 41, 43, 04 y 23, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 6. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 3.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5143754 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración nº 7 de A CORUÑA, en la nº 3 de COÍN (Málaga) y en el Despacho Receptor nº 16.055 de BILBAO.

ONCE

En cuanto al resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 18 de abril de 2026, este ha agraciado la serie 035 del número 96559 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 23186 Serie: 041

Número: 36517 Serie: 043

Número: 62940 Serie: 042

Número: 68535 Serie: 007

Y el resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 18 de abril de 2026 es 08, 17, 23, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 60 ,62, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83 y 84.

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