Loterías
Dónde han caído el bote de 21'5 millones de euros de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026
Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 16 de mayo y dónde han sido validados.
Publicidad
Este sábado 16 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.
Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 12, 16, 23, 27, 28 y 38, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 2.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00
de euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ARDALES (Málaga), situada en Real, 30.
La Primitiva
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es el 14, 17, 34, 36, 40 y 43, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 21.500.000 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 22.000.000,00 de euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de ELDA (Alicante), situada en Petrer, 36
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 18 de SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona), en la nº 12 de LOGROÑO y en el Despacho Receptor nº 35.610 de GIJÓN (Asturias).
ONCE
El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 65189 de la serie 015.
Número: 45357 Serie: 050
Número: 58587 Serie: 025
Número: 61406 Serie: 044
Número: 85547 Serie: 022
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es 05, 18, 23, 24, 25, 31, 39, 46, 48, 52, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 73, 77, 78 y 82.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad