Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído el bote de 21'5 millones de euros de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 16 de mayo y dónde han sido validados.

Colas en la administraci&oacute;n de Loter&iacute;as de Do&ntilde;a Manolita

Colas en la administración de Loterías de Doña ManolitaEFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 16 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 12, 16, 23, 27, 28 y 38, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00

de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ARDALES (Málaga), situada en Real, 30.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es el 14, 17, 34, 36, 40 y 43, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 6. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 21.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 22.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de ELDA (Alicante), situada en Petrer, 36

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 18 de SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona), en la nº 12 de LOGROÑO y en el Despacho Receptor nº 35.610 de GIJÓN (Asturias).

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 65189 de la serie 015.

Número: 45357 Serie: 050

Número: 58587 Serie: 025

Número: 61406 Serie: 044

Número: 85547 Serie: 022

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es 05, 18, 23, 24, 25, 31, 39, 46, 48, 52, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 73, 77, 78 y 82.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Colas en la administración de Loterías de Doña Manolita

Dónde han caído el bote de 21'5 millones de euros de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy sábado 16 de mayo de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 16 de mayo, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 16 de mayo, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de mayo de 2026 es el 59203, con un premio de 600.000 euros.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 83 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 15 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 15 de mayo y dónde han sido validados.

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 15 de mayo de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de mayo de 2026

Publicidad