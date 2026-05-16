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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de mayo de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 16 de mayo de 2026, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoyAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 16 de mayo de 2026 con un bote de 600.000 euros.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
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