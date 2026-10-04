Dónde han caído el bote de 17,9 millones del Gordo de la Primitiva, los 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 4 de octubre de 2026

Este domingo 4 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 05, 06, 24, 30, 47 y 49, y siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de MARBELLA (Málaga), situada en Ramón Gómez de la Serna, 13.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de VILA-REAL (Castellón), en la nº 26 de SANTA CRUZ DE TENERIFE y en el Despacho Receptor nº 71.255 de ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla).

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 4 de octubre de 2026 agraciado con bote de 17.900.000 euros, ha sido para el número 02, 03, 20, 41 y 47, y la clave el 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 18.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14 - bajos 5; en la nº 7 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), situada en Fate, 7 (esquina San Agustín); y en la nº 313 de MADRID, situada en Avda. Pablo Neruda, 81.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 04 de octubre de 2026 ha agraciado la serie 007 del número 28174 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 11490 Serie: 006

Número: 17980 Serie: 005

Número: 87533 Serie: 051

Número: 92303 Serie: 011

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 04 de octubre de 2026 es 01, 14, 16, 18, 21, 23, 29, 35, 37, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 73, 80, 82.