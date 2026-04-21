Dónde han caído el bote de 145 millones del Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 21 de abril de 2026

Este martes 21 de abril han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 21 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 145.000.000 euros. El resultado del Euromillones hoy es el 13, 16, 29, 40 y 47, siendo las estrellas el 03 y 04. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el BPK01644premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy existen TRES boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) que han sido validados en FRANCIA y dos en REINO UNIDO. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0).

En el próximo sorteo de se pondrá en juego un dede euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de GIJÓN (Asturias), situada en Menéndez Pelayo, 8.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 21 de abril de 2026 agraciado con bote de 5.400.000 euros, ha sido para el número 01, 21, 23, 25, 31 y 46, siendo el número complementario el 20y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 50.465 de NERJA (Málaga), situado en Plaza de la Ermita, 25.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SANTOÑA (Cantabria) situada en Cervantes, 5; en la nº 2 de PARACUELLOS DEL JARAMA (Madrid), situada en C.C. "Miramadrid" Avda. Juan Pablo II s/n. y en el Despacho Receptor nº 53.910 de MULA (Murcia), situado en Avda. de los Mártires, 24.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 21 de abril de 2026 es el 50494 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 14 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 21 de abril de 2026 es 14,16, 18, 20, 24, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 53, 54, 66, 71, 73, 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 21 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 22 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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