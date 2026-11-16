Este lunes 16 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de Eurodreams, Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 25 15 11 27 48 45, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 19 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), situada en C.C. Las Arenas. Crta. del Rincón s/n – Loc B-71-B y en el Despacho Receptor nº 92.345 de ZARAGOZA, situado en María Zambrano, 10. Local 14.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 11.300.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 08 34 09 48 17 43, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 0. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 6436393.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe UN boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 11.659.151,22 euros. Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.175 de CÁDIZ, situado en Avenida Marconi, 1.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.060 de CÁDIZ, situado en Avenida del Perú, 12.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 11 18 4 14 2 17 y el dream 2.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreamsserá también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026 es el 40273. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 040 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026 es 05 06 07 19 21 22 27 33 35 37 47 55 56 61 62 65 70 77 80 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 16 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 17 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.