¿Dónde han caído los 84.000.000 euros de La Primitiva y la Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional del jueves 15 de agosto?

Este jueves 15 de agosto se han celebrado sorteos de Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 15 de agosto de 2024, ha sido para el número 07, 08, 16, 33, 38, 43, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor n.º 01.785 de Villapalacios (Albacete), situado en Ramón y Cajal, 15.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 15 de agosto de 2024 es el 13, 16, 22, 32, 39 y 45, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 8. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 84.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 485 772, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 85.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías n.º 2 de Redondela (Pontevedra), situada en General Rubín, 26.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías n.º 3 de Guadix (Granada), y en la n.º 36 de Palma de Mallorca (Illes Balears).

EuroDreams

El número premiado en el Eurodreams es el 06, 14, 20, 34, 38 y 40 y la clave compuesta por el número 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 7.131. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 00642. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 1, 2 y 4.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 15 de agosto de 2024 es el 51672. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 28 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 15 de agosto de 2024 ha sido el 20-AGO-1986, y el número de la suerte el 6.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 15 de agosto de 2024 es 2 13 20 2733 34 35 39 40 49 50 52 56 61 62 70 72 73 74 y 81.

