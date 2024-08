Dónde han caído los 82,5 millones de la Primitiva y la Bonoloto, Eurodreams, Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 12 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado ofrece cada día la posibilidad de ganar premios muchos premios en diferentes puntos de España. A continuación, podrás consultar qué ciudades han sido las agraciadas en los sorteos de la Primitiva, la Bonoloto, Eurodreams y Sueldazo y Super Once de este lunes 12 de agosto.

Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es 3, 12, 17, 38, 39 y 40, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 7. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1636903 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 84.000.000,00 millones de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías n.º 3 de San Andrés del Rabanedo (León), situada en C.C. E ‘Leclerc - Avda. Párroco Pablo Díez (Trobajo). De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto de hoy es el 12, 16, 24, 27, 33 y 44, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 800.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor n.º 89.355 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situado en Duque de Wellington, 23-B. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor n.º 01.795 de Villarrobledo (Albacete), situado en Avda. Reyes Católicos, 54 y en la Administración de Loterías n.º 1 de Pilas(Sevilla), situada en Plza. del Aviador Francisco Medina, 3.

Eurodreams

En el sorteo de EuroDreams lunes día 12 de agosto de 2024 la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 25, 13, 10, 28, 22 y 19. Sueño: 2. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) gana 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). Tampoco existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 12 de agosto de 2024 es el 89979. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 40 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 12 de agosto de 2024 es 8, 10, 21, 26, 35, 37, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 56, 58, 61, 62, 68, 81, 82 y 83. En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 12 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

