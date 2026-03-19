Dónde han caído 4 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 19 de marzo de 2026

Este jueves 19 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 19 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 10, 17, 18, 30, 34 y 45, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 6. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 9 618 596 .

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de OLIVENZA (Badajoz); en la nº 9 de BARAKALDO (Bizkaia); en la nº 1 de ALCORA (Castellón) y en la nº 44 de A CORUÑA.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 06, 16, 17, 48 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de OLESA DE MONTSERRAT (Barcelona), situada en Josep Anselm Clavé, 174.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 ha sido para el número 05 08 15 28 33 34 y el dream 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 ha sido para el número 21.716, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 47.760. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 2, 6 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 es el 00461. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 45 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 19 de marzo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 20 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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