Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 02 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.
La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
