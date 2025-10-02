Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 02 de octubre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 02 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

