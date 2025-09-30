ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 30 de septiembre de 2025 en directo

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy martes 30 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 30 de septiembre de 2025 es el 54875. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 81 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Si aciertas las cinco cifras y la serie ganarás un premio único de 500.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 30 de septiembre de 2025 es.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 30 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com