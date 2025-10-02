Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 02 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 02 de octubre de 2025 con un bote de 2.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com