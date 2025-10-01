Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 1,9 millones de euros de la Bonoloto y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

Este miércoles 1 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Una administraci&oacute;n de loter&iacute;a

Una administración de loteríaEUROPAPRESS

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 1 de octubre de 2025.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 04, 12, 16, 21, 22 y 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 36 de BARCELONA, en la Nº 1 de RIOTORTO (Lugo) y en el Despacho Receptor Nº 65.405 de IRÚN (Gipuzkoa).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 01 de octubre de 2025 es el 79483. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 25 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 01 de octubre de 2025 es 03, 08, 14, 15, 18, 19, 22, 32, 35, 36, 45, 48, 53, 57, 58, 61, 66, 77, 80 y 85.



