Euromillones: Resultado de hoy jueves 02 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, jueves 02 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 29.000.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, jueves 02 de octubre de 2025. El bote de Euromillones es de 29.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

Los martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, y tiene lugar en nueve países europeos en total: Bélgica, Austria, Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Francia, Luxemburgo y Irlanda.

La normativa del sorteo de Euromillones advierte que cuando se alcancen los 190 millones de bote máximo, éste se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si en ninguno de ellos hay un acertante de la máxima categoría, la suma del bote de Euromillones del sorteo del martes 8 de octubre se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

La mitad de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina de forma íntegra a los premios, divididos en trece categorías de distinta cuantía. Los acertantes de primera categoría en el sorteo de hoy se llevarán el mayor premio. Si el premio quedara vacío, la cifra se acumularía para el siguiente sorteo de Euromillones

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

