Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Primitiva y los premios de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva este lunes 29 de septiembre y dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Publicidad

Este lunes 29 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025 ha sido para el número 06 07 19 34 41 49, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5 de GUADALAJARA, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías Nº 11 de LEÓN, situada en Villafranca, 2.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, que cuenta con un bote de 9.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 18, 01 08 14 25 34 49, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 0. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número .

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 13.335 de PERAFITA (Barcelona), en el Nº 42.055 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

El número premiado en el Eurodreams es el 09 10 25 33 35 40 y la clave compuesta por el número 2. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en IRLANDA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

El próximo jueves, 2 de octubre, se celebrará un Sorteo Especial de EuroDreams, donde el premio de Primera Categoría (6+1) será de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que aparezca un ganador.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025 es el 15322. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 48 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los premios de la Primitiva y los premios de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 29 de septiembre de 2025 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 29 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 29 de septiembre de 2025

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 28 de septiembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 28 de septiembre y dónde han sido validados.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 26 de septiembre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 y comprueba el resultado del Cuponazo y SuperOnce.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 27 de septiembre

Publicidad