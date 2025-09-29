Dónde han caído los premios de la Primitiva y los premios de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Este lunes 29 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025 ha sido para el número 06 07 19 34 41 49, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5 de GUADALAJARA, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías Nº 11 de LEÓN, situada en Villafranca, 2.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, que cuenta con un bote de 9.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 18, 01 08 14 25 34 49, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 0. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número .

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 13.335 de PERAFITA (Barcelona), en el Nº 42.055 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Eurodreams

El número premiado en el Eurodreams es el 09 10 25 33 35 40 y la clave compuesta por el número 2. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en IRLANDA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

El próximo jueves, 2 de octubre, se celebrará un Sorteo Especial de EuroDreams, donde el premio de Primera Categoría (6+1) será de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que aparezca un ganador.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025 es el 15322. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 48 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

