Dónde ha caído el bote de La Primitiva y los premios de la ONCE, Lotería Nacional y Eurodreams de hoy jueves 7 de marzo de 2025

Este jueves 7 de marzo de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 06 de marzo de 2025, que cuenta con un bote de 11.200.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 03, 15, 16, 27, 31 y 35, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 6. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 1 675 993.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 06 de marzo de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 17, 18, 24, 31, 32 y 35, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 2.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 06 de marzo de 2025 es el 16212. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 6 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 06 de marzo de 2025 ha premiado al día 24485, siendo el número de la suerte el 11.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 06 de marzo de 2025 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 54.256. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 94.270. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 6, 4 y 2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com