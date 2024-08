¿Dónde ha caído el bote de 88 millones de euros de La Primitiva de hoy, jueves 22 de agosto?

Este jueves 22 de agosto de 2024 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, ONCE (Mi día, Cupón Diario y Súper Once), Lotería Nacional, Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy jueves día 22 de agosto de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 16, 21, 01, 02, 48 y 4, siendo el complementario el 43 y el reintegro el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.727.939, 50 euros.

De primera categoría (6 aciertos), existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Calpe (Alicante), situada en la Avenida de Ifach, 11.

De segunda categoría (5 aciertos + complementarios), existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 12 de ALGECIRAS (Cádiz), situada en Federico García Lorca, 29 local 1 y en el Despacho Receptor nº 64.250 de SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca), situado en Plaza Conde de Barcelona, 6.

ONCE: Mi Día, Cupón Diario y Super Once

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 22 de agosto de 2024 es el 14537. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 5 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 22 de agosto de 2024 ha premiado al día 8 ENERO 1984, siendo el número de la suerte el 11.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 22 de agosto de 2024 es 5, 9, 13, 14, 21, 24, 25, 39, 42, 47, 48, 51, 56, 58, 62, 70, 75, 76, 77 y 84.

Lotería Nacional

En la Lotería Nacional el primer premio, premiado con 300.000 al número 39.876 y ha caído en: Elche (Alicante), Mérida (Badajoz), Villafranca de Córdoba (Córdoba), Madrid (Madrid), Chapela (Pontevedra).

El segundo premio de la Lotería Nacional, premiado con 60.000 euros al número 41.424 ha caído en Gijón (Asturias), Bribiesca (Burgos), Los Barrios (Cádiz), Burriana (Castellón), Puertollano (Ciudad Real), Coruña, Ferrol (Coruña), Carboneras de Guadazaón (Cuenca), Girona, Cala Millor (Illes Balears), Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), Alcobendas (Madrid), Águilas (Murcia), Calvarrasa de Abajo (Salamanca), Santa Cruz de Tenerife, Los Corrales (Sevilla), Les Caes d'Alcanar (Tarragona), Massanassa (Valencia).

El reintegro ha sido a los números 6, 3 y 2.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 8, 31, 33, 40, 41 y 42, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 88.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2686917 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de este jueves, 22 de agosto de 2024, se ha validado un boleto acertante de Categoría Especial, expedido online, que, sumado al premio acumulado de Primera Categoría, obtiene un premio que supera los 88,1 millones de euros (88.199.463,54 €).

De Primera Categoría, existe otro boleto acertante, agraciado con 795.951,09 euros, sellado en Palamós (Girona).

De Segunda Categoría, han sido cuatro los boletos premiados en esta ocasión, registrados en Madrid, Castellón de la Plana, San Pedro Alcántara (Málaga) y San Sebastián (Guipúzcoa).

EuroDreams

En el sorteo de EuroDreams celebrado hoy jueves 22 de agosto de 2024, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 1, 26, 28, 11, 40 y 16, el número dream o sueño ha sido 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.029.412,50 euros.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe un boleto acertante de primera categoría (6+1) que ha sido validado en Portugal. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6+0).

