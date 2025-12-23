La historia de Merche, que padece leucemia y es una de las afortunadas de la Lotería de Navidad: "Nunca pierdas la esperanza"

El sorteo de la Lotería de Navidad celebrado el pasado lunes dejó sonrisas, emoción y repartió millones de euros en toda España, pero en especial en la provincia de Málaga. El premio gordo este año fue el número 79.432 y se vendió en el bar El Leonés de Marbella, un local que desde hace décadas compra el mismo número procedente de La Bañeza (León) y lo pone a la venta entre clientes y vecinos del barrio.

En total, por medio de este establecimiento se repartieron aproximadamente 120 millones de euros entre quienes tenían alguno de los décimos premiados, en lo que supone una de las mayores inyecciones de fortuna reciente en la ciudad costera. Además, otros premios importantes del sorteo, como el tercer y cuarto, también dejaron cuantías significativas en puntos de Andalucía, sumando en la provincia de Málaga más de 80 millones de euros entre diferentes localidades.

La jornada fue de alegría y celebración para miles de personas que viven el sorteo navideño como una tradición anual. Familias enteras, amigos y compañeros de trabajo compartieron la ilusión de ver sus números cantados en el teatro y comprobar que la fortuna había tocado a su puerta.

El caso de Merche

Uno de los relatos más conmovedores tras el sorteo fue el de Merche, una vecina de Marbella que según contó, al ver el número en la televisión no podía creer lo que veía y vivió un momento de incredulidad y alegría al confirmarlo con sus seres queridos. Merche ha atravesado desafíos personales importantes en los últimos años, padece leucemia desde hace cinco años, y utilizó su momento de felicidad para enviar un mensaje de esperanza y concienciación sobre la importancia de donar médula ósea y apoyar la investigación contra el cáncer.

Visiblemente emocionada, la ganadora explicó que destinara parte del premio a ayudar a sus hijos y también a causas relacionadas con la salud, demostrando que para ella este golpe de suerte representa un alivio económico y oportunidad para marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.