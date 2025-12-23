Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 23 de diciembre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 23 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de Euromillones y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 40.000.000 euros.

Para jugar en Euromillones hay que seleccionar 5 números en total, comprendidos entre el 1 y el 50, y dos estrellas con los números entre el 1 y el 11. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar si el número premiado se acierta en los 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta que realices tiene un precio de 2,50 euros. Para ganar en el sorteo de Euromillones tendrás que acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.

El Euromillones se celebra dos veces en semana, los martes y viernes. En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

