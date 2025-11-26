Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes ganar un premio de 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 178 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 25 de noviembre de 2025

Cupón Diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025 en directo

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 25 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 25 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 25 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 05 08 13 14 21 26, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 9.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 24 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams este lunes 24 de noviembre y dónde han sido validados.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 24 de noviembre de 2025 en directo

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Publicidad