Dónde ha caído el bote de 31,5 millones de La Primitiva y los premios del Eurodreams, Bonoloto, La Primitiva y ONCE de hoy lunes 5 de octubre de 2026

Este lunes 5 de ocrubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados actualizados.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 05 de octubre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 16, 29, 31, 36, 38 y 41, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 2.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 05 de octubre de 2026 es el 4391. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 21 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 05 de octubre de 2026, que cuenta con un bote de 31.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 04, 10, 20, 25, 40 y 49, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 3. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 459 175.

Eurodreams

Ya conocemos el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 04 de octubre de 2026. El número premiado en el Eurodreams es el y la clave compuesta por el número 2. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).