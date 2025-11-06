Dónde ha caído el bote de 31 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 6 de noviembre de 2025

Este jueves 6 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 12 40 43 42 05 22. Complementario: 28. Reintegro: 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.180 de Tui (Pontevedra), situado en Avenida de Portugal, 46.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 06 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 11 - 13 - 34 - 31 - 15 - 33. Sueño: 3.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional valorado en 300.000 euros es para el número 87.410. Consignado en: Mérida (Badajoz), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motril (Granada), Felanitx (Islas Baleares).

El segundo premio de la Lotería Nacional valorado en 60.000 euros es para el número 07.585. Consignado en: Denia (Alicante), Vitoria-Gasteiz (Álava), Vilafranca del Penedés (Barcelona), Pancorbo (Burgos), Caminomorisco (Cáceres), Palma del Río (Córdoba), La Garita (Las Palmas), Collado Villalba (Madrid), Paracuellos del Jarama (Madrid), Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife), Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife), El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 45 16 37 46 11 18. Complementario: 22. Reintegro: 9. JOKER: 4663530

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 12.155 de Martorell (Barcelona), situado en Pasaje Josep Ros, 2.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 6 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 7 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 6 de noviembre, la apuesta agraciada con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000 euros, ha sido vendida en Rubí (Barcelona).

En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior. El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000 € entre el número de combinaciones acertantes.

