Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 marzo 2026

El Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE reparte un total de un millón de premios y cuenta con un premio principal de 17 millones de euros a las cinco cifras y serie. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa cifra del premio bruto no representa la cantidad total que percibe el agraciado, sino que hay que descontar el impuesto específico de Hacienda que se aplica tanto en este sorteo extraordinario como en otros premios de loterías y apuestas.

Con carácter general, los premios procedentes de los juegos y sorteos organizados por entidades como la ONCE o Loterías y Apuestas del Estado están regulados por un marco tributario y un impuesto específico. Sin embargo, no todos los premios están sujetos a este impuesto, ya que, en función de la cuantía, es posible que el premiado reciba la cuantía íntegra:

Premios Sorteo Extraordinario día del padre ONCE 2026

Los primeros 40.000 euros de cualquier premio de lotería están exentos de tributación. Cualquier premio que igual o inferior a esa cantidad no está sujeto al impuesto y, por tanto, el agraciado recibe la cantidad íntegra.

A partir de 40.000 euros, el premio está sujeto a un pago del 20% sobre el excedente de dicha cantidad. Es decir, no se aplica el porcentaje sobre la cantidad total, sino sobre el resto.

Veamos un ejemplo práctico con el primer premio: 17 millones de euros.

Como es el premio de mayor cuantía y, evidentemente, supera con creces los 40.000 euros exentos, está sujeto al impuesto. Así, se aplicará un impuesto del 20% sobre toda la cuantía que supera el máximo exento: en este caso, 16.960.000 euros.

El resultado de aplicar un 20% sobre 16.960.000 euros implica una retención de 3.392.000 euros.

Como se ha comentado, este sistema de tributación es el mismo que se aplica a otros sorteos tradicionales y populares en nuestro país, como la Lotería de Navidad.

Ahora bien, en el caso del sorteo extraordinario del Día del Padre, más allá del primer premio, todos los premios que se reparten son iguales o inferiores a 40.000 euros, lo que implica que, a efectos prácticos, a excepción del primer premio, todos los premios están exentos de impuestos.

De este modo, el sistema fiscal aplicado permite que la mayor parte de los precios repartidos se mantengan siempre en el rango de premios que no tributan y, al contrario, sea solo el primer premio o aquellos más cuantiosos los que sí paguen impuestos.

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