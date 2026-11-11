Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026

Ganar un premio siempre es una buena noticia, pero cuando la cantidad es elevada surge una pregunta inevitable: ¿cuánto dinero se queda Hacienda? En el Sorteo 11/11 de la ONCE, algunos premios están sujetos a retención fiscal, mientras que otros se pueden cobrar íntegramente.

La buena noticia es que el ganador no tiene que hacer ningún trámite para pagar esta cantidad posteriormente. La retención se aplica directamente al cobrar el premio, por lo que el importe que recibe ya lleva descontada la parte correspondiente a Hacienda.

Sorteo ONCE del ONCE: ¿Cuánto te retiene Hacienda?

Si la suerte acompaña y tu cupón resulta premiado, debes saber qué parte del dinero recibido tendrás que declarar a Hacienda.

Desde el 1 de enero de 2020, la cantidad exenta se sitúa en 40.000 euros.

Esto significa que, en el Sorteo 11/11 de la ONCE de 2026, los premios que no superen esta cifra no estarán sujetos a retención. En aquellos casos en los que el importe del premio sea superior a los 40.000 euros, Hacienda aplicará un 20 % sobre la cantidad que exceda del mínimo exento, no sobre el premio completo.

Por tanto, dentro de este sorteo hay tres categorías de premios que sí estarán sujetas a retención:

1 premio de 11.000.000 euros : los primeros 40.000 euros quedan exentos y la retención del 20 % se aplica sobre los 10.960.000 euros restantes.

: los primeros 40.000 euros quedan exentos y la retención del 20 % se aplica sobre los 10.960.000 euros restantes. 11 premios de 1.000.000 de euros : en cada uno de ellos, los 40.000 euros iniciales están libres de impuestos y el 20 % se calcula sobre los 960.000 euros restantes.

: en cada uno de ellos, los 40.000 euros iniciales están libres de impuestos y el 20 % se calcula sobre los 960.000 euros restantes. 119 premios de 50.000 euros: en este caso, la cantidad sujeta a retención es de 10.000 euros, una vez descontados los 40.000 euros exentos.

En cambio, a todos los premios cuyo importe sea igual o inferior a 40.000 euros no se les aplica. Por ello, si tu cupón obtiene uno de los premios de menor cuantía del sorteo, podrás recibir íntegramente el importe correspondiente.