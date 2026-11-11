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Premios del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026

¿Y si esta vez el número premiado es el tuyo? Vamos a ver qué premios puedes ganar con el Sorteo 11/11 de la ONCE.

Premios del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE

Premios del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026 Antena 3 Noticias

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El Sorteo 11/11 de la ONCE vuelve a poner la suerte en juego con una jornada repleta de oportunidades para ganar.

Este evento especial reúne una amplia variedad de premios y combinaciones que pueden convertir un simple cupón en una gran alegría.

¿Tienes ya tu cupón y quieres comprobar qué puedes ganar? Descubre qué cantidades están en juego y, por supuesto, presta atención a tu número este 11 de noviembre porque la suerte puede estar de tu lado.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo ONCE del ONCE?

Estos son los premios que reparte el Sorteo ONCE del ONCE. ¡Toma nota!

  • 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.
  • 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.
  • 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.
  • 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.
  • 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Además, también puedes conseguir alguno de los premios adicionales:

  • 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
  • 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Sorteo ONCE del ONCE: ¿Hacienda cuánto te retiene?

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros, es decir, para el Sorteo 11/11 de la ONCE del 2026, todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para premios que sobrepasen esa cantidad, se les aplicará una retención del 20 %.

Más concretamente, los premios que tendrían retención son:

1 premio de 11.000.000 euros: tributa la cantidad que exceda de 40.000 euros. 11 premios de 1.000.000 euros: tributa la cantidad que exceda de 40.000 euros. 119 premios de 50.000 euros: tributa la cantidad que exceda de 40.000 euros.

El resto de premios quedan por debajo de los 40.000 euros, por lo que están exentos.

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