Comprobar Sorteo de la Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día del Padre del sábado 21 de marzo 2026

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026 se celebra el sábado 21 de marzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Como es habitual, las extracciones principales se realizan a mediodía, hacia las 13:00 horas, momento en el que comienzan a conocerse los números premiados.

En cuanto finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican de inmediato. Esto te permitirá comprobar al instante si tu décimo ha obtenido premio y en qué categoría. También podrás seguir el sorteo en directo desde la web en Antena 3 Noticias para que no te pierdas ni un detalle. ¡Mucha Suerte!

El sorteo del Día del Padre reparte un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo además de varios premios que incluyen primeras y segundas categorías, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.

Un sorteo muy especial en homenaje a los padres

El Sorteo del Día del Padre es uno de los más queridos por el público. Muchas personas lo juegan como gesto simbólico hacia sus padres o abuelos y también lo regalan como detalle especial en estas fechas.

Este sorteo extraordinario destaca también por su premio. En total, el Día del Padre, Loterías del Estado sortea 105 millones de euros en premios.

La probabilidad de obtener algún premio es elevada, aproximadamente uno de cada tres décimos resulta agraciado.

Además, la gran atracción del sorteo es el Premio Especial de 15 millones de euros a un solo décimo. A ello se suman el primer premio con 130.000 euros al décimo, y un segundo premio de 25.000 euros además de una larga lista de categorías menores.

Un año más, el Sorteo del Día del Padre se convierte en una cita destacada de la Lotería Nacional.

Cómo comprobar el resultado de tu décimo del Día del Padre

La forma más fiable de comprobar un décimo del Día del Padre es consultar los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Allí se detallan todos los premios del sorteo, desde los principales hasta las categorías menores.

Para verificar correctamente un décimo es importante revisar el número, la serie y la fracción. En el caso del Premio Especial solo un décimo concreto recibe los 15 millones de euros.

Como en cualquier sorteo extraordinario, se recomienda conservar el décimo en buen estado y realizar cualquier gestión posterior únicamente a través de puntos de venta que sean autorizados o canales oficiales.

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