Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 07 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 07 de mayo de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Si compras un cupón del sorteo de la Lotería Nacional del jueves el precio será de 3€, mientras que si compras tu décimo para jugar el sábado, el coste será de 6€.
El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].
Publicidad