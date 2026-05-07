Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 07 de mayo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 07 de mayo de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Si compras un cupón del sorteo de la Lotería Nacional del jueves el precio será de 3€, mientras que si compras tu décimo para jugar el sábado, el coste será de 6€.

El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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