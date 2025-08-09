Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 09 de agosto de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 09 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 49.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 09 de agosto de 2025. El bote de La Primitiva es de 49.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

