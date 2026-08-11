Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 11 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 11 de agosto de 2026, que cuenta con un bote de 17.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 03, 11, 17, 46 y 48, y las estrellas, formadas por los números 01 y 02. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código FFS91215.

Si aciertas todos los números te convertirás en el ganador del ansiado bote de Euromillones, el premio más deseado de sorteo. Para participar, simplemente tendrás que seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

El bote de Euromillones puede llegar a un máximo de 190 millones de euros. Si pasados cuatro sorteos, no hay acertante de máxima categoría, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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