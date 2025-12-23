Se puede cobrar un décimo si alguien ha escrito en él como en el anuncio de la Lotería de Navidad 2025

Cada 22 de diciembre, España vive la Lotería de Navidad, una tradición con más de dos siglos de historia. Este sorteo destaca por la adquisición de décimos con la ilusión y esperanza de que te toque el Gordo, el premio de más valor de 400.000 euros al décimo, o al menos otros premios de menor valor, pero igualmente ansiados por millones de españoles. Una práctica habitual a la hora de comprar esta lotería, es la de compartir décimos con familiares y amigos, algo que da lugar a algunas incógnitas.

Una de ellas se ha recuperado tras ver el esperado anuncio de la Lotería de Navidad, que debido a la emotividad que suele traer, siempre es un estreno muy esperado. En esta ocasión, el décimo protagonista está enmarcado desde hace 30 años y ,al descubrir el motivo, se aprecia una frase escrita en el reverso del décimo. Ahora bien, ¿se puede pintar o escribir en un décimo de lotería?

Ante un sorteo de gran magnitud como es este caso y la cantidad económica que se reparte, conocer las condiciones y normas es de vital importancia. Guardar bien el décimo es una medida universal, ya que sin décimo no hay premio. No obstante, a la hora de compartirlo, a veces surgen dudas de si se debe firmar para recalcar de que es una apuesta compartida. Pero, ¿le quita validez?

Qué hacer si el décimo está deteriorado

Desde la OCU insisten en que, para intentar salvar un décimo dañado, lo más conveniente es meterlo en un plástico y llevarlo a la administración de Lotería en la cual se obtuvo, para que desde allí se lo hagan llegar a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Esta entidad será la que tenga la última palabra y decidirá si se puede cobrar el premio o no.

Si el décimo está demasiado deteriorado podría optarse por acudir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Si tampoco diera por válido el décimo, la OCU afirma que siempre se puede recurrir a un tribunal para que tenga en cuenta otras pruebas como, por ejemplo, el testimonio del vendedor, el análisis de los fragmentos y la falta de un ganador que exija ese premio.

¿Y si no está dañado, pero sí escrito? Esa es una de las preguntas dirigidas al presidente de SELAE, Jesús Huerta. Para cobrarlos los décimos, tienen que "no estar adulterados", pero "una frase" escrita sin que ésta impida que se vea claramente todo el contenido de la participación "no impide que se cobre". Otra cosa sería, por ejemplo, "pintarlo hasta hacerlo inidentificable".

Sin embargo, en caso de que una Administración de Lotería no aceptara el décimo por estar muy comprometido, se dispondría de un departamento de verificación, que valorarían el posible daño o veracidad del décimo.

Firmar un décimo

Esta costumbre de firmar los décimos se realiza con la intención de marcar la propiedad del décimo. No obstante, esta acción no tendrá validez especial, ya que los décimos de lotería son documentos al portador. Es decir, en caso de estar premiado, la persona que lo presente físicamente es quien cobrará el décimo, independientemente de la firma o sello que lleve estampado.