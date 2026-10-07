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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 07 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 07 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 1.000.000 euros.

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, miércoles 07 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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