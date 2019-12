El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad que se celebrará este 22 de diciembre es el mayor sorteo de lotería de billetes del mundo y uno de los mayores en general, sólo superado ocasionalmente por algunas loterías primitivas con enormes botes. Tal es su repercusión que no queda exento de bulos.

Todos los años son muchas las noticias falsas que recorren las redes sociales creando confusión entre los que participan en el sorteo. Estos son algunos de los que se repiten cada año:

No es más probable que te toque la Lotería si compras en las administraciones que más premios reparten. Muchos de los que participan en este sorteo creen que si compran sus décimos en administraciones como La Bruixa D'Or o Doña Manolita es más probable que les toque.

No es verdad que un número que ya haya sido premiado en sorteos anteriores no puede volver a salir. Todos los números tiene las mismas posibilidades de ser premiados.

No tienes más probabilidades de que te toque la Lotería si siempre juegas el mismo número. La probabilidad no es acumulable por lo que, si todos los años juegas el mismo número, cada año tendrás las mismas posibilidades para que te toque.

El 00000 no es número del Rey. Todos los años corre por las redes sociales el bulo de que Loterías y Apuestas del Estado regala a la Casa Real un décimo con el número 00000. Desde la institución ya aseguraron que esa información no tienen ningún fundamento y que ellos no regalaban ningún décimo.

La Bruixa d'Or no es independentista. En el año 2017 comenzó a circular un mensaje que llamaba a boicotear a La Bruixa D'Or afirmando que su dueño era independentista. Xavier Gabriel, el lotero, tuvo que trasladar en 2017 la sede de Cataluña a Navarra y Madrid, con motivo de desmentir su posicionamiento sobre el independentismo catalán.