Una administración de O Carballiño agota la lotería con la fecha del inicio de la guerra de Ucrania

Como cada año, buscar un décimo de lotería de una fecha señalada se vuelve tradición. En este caso, y en concreto en la Administración de Loterías nº1 de O Carballiño, una de las fechas más buscadas ha sido la del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania: 24 de febrero de 2022. Tanto se ha buscado el 24.222 que en esta administración gallega ya se han agotado las existencias.

Según cuenta la propietaria Ana Prada a La Voz de Galicia, "hay gente muy especial para los números". Esa afirmación, sin embargo, la corroboran cada año: "Lo más habitual es que vengan buscando un número que se corresponda con una fecha concreta como un cumpleaños o un obituario". Lo que no se esperaban y no entendían este año era por qué tanta gente comenzó a llamar preguntando por el número 24.222.

El Servicio Nacional de Loterías distribuye los números al azar y casualmente, el 24.222 llegó a su administración. Tras recibir varias llamadas con la misma petición, Ana decide preguntar el por qué de ese número. El cliente es quien le confirma que coincide con la fecha del inicio de la invasión entre Rusia y Ucrania. Según le cuenta a La Voz de Galicia, Ana quedó sorprendida al principio porque a los clientes no le suelen gustar los décimos con cifras repetidas o que lleven ceros.

Otros números poco atractivos

No se quedan atrás otros números que con dichas características se resistan a salir de las administraciones. El 40.444 es solo uno de los ejemplos de este año con el que también se ha chocado la administración de Ana Prada.

Sin embargo, no todos los números que nos provocan rechazo luego no obtienen premio. En el año 2010, el segundo premio del 'Gordo' le correspondió al 00.147, un número que seguramente no le pareció atractivo a muchos.

Al 69.069 le cayó uno de los quintos premios y repartió 10 millones de euros en Palma de Mallorca. Incluso antes de este premio, esa combinación de sesenta y nueves ya había resultado premiada en dos ocasiones, una de ellas en el sorteo de 'El Niño'.