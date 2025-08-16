Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de agosto de 2025

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 16 de agosto de 2025 es el 05958, con un premio de 600.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 16 de agosto. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 05958, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 03127, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 9978, 3948, 6459 y 3026, premios de 150 euros

- 051, 522, 294, 855, 583, 763, 172, 923, 267 y 403, premios de 30 euros por décimo

- 42, 67, 73, 37, 64, 27, 40, 30 y 37, premios de 12 euros al décimo

- 8, 4 y 9, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 16 de agosto, en directo

Sorteo Lotería Nacional en directo: Comprobar décimo hoy sábado 16 de agosto

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 16 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 234 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 15 de agosto

Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE hoy, en directo: comprueba tu número con el que podrías ganar hasta 15.000.000 millones de euros
Sorteo Extra ONCE

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del viernes 15 de agosto

Sorteo de Euromillones, administrado por Loterías y Apuestas del Estado
EuromillonesEuromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Cupón Diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 15 de agosto de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Bonoloto
BonolotoBonolto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 15 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 500.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 15 de agosto de 2025

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo extraordinario de verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE del viernes 15 de agosto

Publicidad