Fernando Simón: "Es muy probable que en los próximos días haya un incremento de casos asociados a las 'no fiestas'"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado es muy probable que en los próximos días se registre un incremento de casos de coronavirus debido a que nos encontramos en fechas en las que en años anteriores se celebran en España fiestas patronales.

El epidemiólogo ha recordado que "los brotes más importantes son los que se producen en el ámbito social, tanto los asociados al ocio nocturno como fiestas familiares". A partir del 15 de agosto, comienza el "periodo álgido de las antiguas fiestas en España", por lo que Simón asegura que "es muy probable que en los próximos días, pese a los esfuerzos, veamos un pequeño incremento mayor que el que estamos observando asociado a las 'no fiestas'".

Aumentan los contagios

Sanidad ha notificado este lunes más de 16.000 nuevos casos de coronavirus en tres días, de los que 1.833 se han detectado en las últimas 24 horas. Fernando Simón ha informado de que se han registrado 5.327 casos con fecha de inicio en los últimos siete días, y de ellos el 46%, cerca de la mitad, corresponden a dos comunidades autónomas, Cataluña (1.015 casos en ese periodo) y Madrid (1.452).

Manifestación antimascarillas

En cuanto a la manifestación de 'antimascarillas' que se celebró este domingo en la Plaza de Colón, Simón considera que la sociedad es "suficientemente inteligente" para entender lo que supone que se celebren este tipo de concentraciones, por lo que no ha querido hacer mayores comentarios.

"No he visto toda la manifestación, no sé lo que pasó durante toda la manifestación, no sé si las imágenes representan un momento puntual que puede no ser representativo de toda la manifestación", ha señalado.