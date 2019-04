Zapatero se posiciona al lado de Susana Díaz: "La fuerza del PSOE y de ganar la representa ella"

EN UN ACTO EN JAÉN DE ZAPATERO Y SUSANA DÍAZ

En el PSOE, el año termina con el partido encaminado hacia un Congreso que podría celebrarse antes del verano. Pedro Sánchezno ha dicho todavía que aspire a volver, pero no dice que no. Susana Díaz tampoco aclara sus intenciones, aunque casi todos las suponen. Y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le ha mostrado su apoyo hoy en un acto político en Jaén.