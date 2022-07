Yolanda Díaz presenta hoy su proyecto 'Sumar'

Será en El Matadero de Madrid, este viernes a las 19:30, donde la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz iniciará un diálogo con la sociedad civil tras retrasarlo en dos ocasiones, primero por la reforma laboral y, después, por el estallido de la guerra en Ucrania. Recorrerá España durante seis meses y, tras el viaje, decidirá si dar el paso para ser candidata en las elecciones generales de 2023.

Esta tarde no veremos a líderes de Podemos acompañándola porque Díaz ha pedido a sus compañeros que no asistan al acto para ceder el protagonismo a la sociedad. Sí estarán, en cambio, el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, o la portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego. Preguntada por esta decisión, la Ministra de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "respetan la decisión" de Yolanda Díaz y no la acompañarán esta tarde.

Dice Yolanda Díaz que hoy empieza un "proceso de escucha" para reunificar a la izquierda en plena crisis con el PSOE. Los últimos días han sido convulsos en el seno de la coalición de gobierno a cuenta del aumento del gasto en Defensa anunciado por el Presidente del Gobierno. Díaz llega a la presentación de Sumar después de haberse desmarcado estos días, con mayor contundencia que en otras ocasiones, del PSOE.

La vicepresidenta anunció el martes, tras la reunión del Gabinete, la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición, el órgano que vela por el cumplimiento del pacto entre los dos partidos.

Hace coincidir su proyecto con la semana del Orgullo

El lanzamiento de 'Sumar' coincide con la Semana del Orgullo como un gesto de hacia la diversidad que quiere transmitir, se celebrará en El Matadero después de meses de posponerlo por motivos relacionados con la labor institucional de la vicepresidenta, especialmente las duras negociaciones para sacar adelante la reforma laboral y luego la invasión rusa de Ucrania.