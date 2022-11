Marlaska está "tranquilo" y no se plantea dimitir por la tragedia de Melilla

Después de la emisión del documental de la BBC que mostraban imágenes la tragedia de Melilla el 24 de junio, no han dejado de llegar acusaciones y críticas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pese al aluvión de reproches y a la Comisión de Investigación del Congreso sobre el salto a la valla, Marlaska no se ha mostrado acorralado. No se plantea dimitir "en modo alguno" por la gestión.

Marlaska asegura estar "tranquilo" porque los efectivos de la Guardia Civil siguieron sus instrucciones y actuaron según dicta la Ley. Ha reiterado que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo tienen "desde el primer momento" la secuencia de "todas" las imágenes de lo ocurrido sobre la muerte de al menos 23 migrantes.

El ministro de Interior no se plantea dimitir "en modo alguno" por la gestión de la avalancha sobre la valla de Melilla. Así lo ha recalcado este jueves en declaraciones a los medios antes de la toma de posesión de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

La Guardia Civil -según el ministro- actuó en "parámetros de legalidad y proporcionalidad" siguiendo su orden de repeler cualquier "ataque violento" en la frontera y dentro del "respeto absoluto a los derechos humanos". Sobre los vídeos entregados de la tragedia, alega que "no hay ruptura de la grabación".

Grupos parlamentarios piden su dimisión, algo que el ministro no contempla. Cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo el viernes que es un "gran ministro".

Las respuestas de Marlaska sobre las grabaciones de Melilla

En esta crisis también han entrado en escena el Defensor del Pueblo y la Fiscalía en las últimas horas. El fiscal ha pedido todas las imágenes de lo que ocurrió ese día en Melilla. Interior aclara que se las han facilitado. El departamento de Marlaska justifica que haya saltos temporales los vídeos.

Interior explica que esos cortes en la grabación se deben a que el helicóptero que tomó las imágenes tiene autonomía para dos horas y tuvo que bajar a repostar. También refuerza su versión alegando que el espacio aéreo de Melilla es limitado y si aterriza o despega un avión, el resto de medios aéreos tienen que salir de esa ruta.