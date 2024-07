Vox se querella contra Pedro Sánchez: "Sigue prostituyendo las instituciones"

En el día de ayer, Pedro Sánchez tenía prevista su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de testigo por el caso de su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, no solamente se acogió a su derecho de no declarar, sino que, además, se ha querellado contra el juez del caso. Sin embargo, la trama judicial que involucra al Gobierno continúa y ahora es Vox quien se ha querellado contra Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez.

El partido de Santiago Abascal ha anunciado este miércoles que se querella contra los anteriormente mencionados a modo de respuesta por la querella presentada por el jefe del Ejecutivo contra el juez Peinado. Vox alega que Sánchez "sigue prostituyendo las instituciones" y "usándolas para su interés personal". Critica que el presidente del Gobierno tramite esta denuncia contra el juez que instruye la causa contra su esposa a través de la Abogacía del Estado.

"Solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente", señala la formación a través de un mensaje de redes sociales. Cabe recordar que Vox participa como acusación popular en la investigación que se está llevando a cabo a la mujer de Sánchez. Es Marta Castro quien está a cargo de la representación jurídica de la formación verde en este procedimiento, donde también está como acusación popular Manos Limpias.

Las otras acusaciones populares también llegan respuestas. 'Hazte Oír' ha presentado una querella contra le presidente del Gobierno también por un delito de malversación. En redes sociales alegaban ayer que su equipo estaba "preparando una nueva medida" y asegurando que "España se lo merece".

Vox en la declaración de Pedro Sánchez

Marta Castro, letrada representante de Vox, era la única representante de todas las acusaciones populares en asistir a la que iba a ser la declaración de Pedro Sánchez. Vox unifica a todas las acusaciones populares que se encuentran representadas en la causa y, por ende, el juez Peinado la eligió para estar presente en la testificación del presidente del Gobierno, a pesar de que nunca llegó.

Cómo es la querella de Pedro Sánchez

Europa Press ha tenido acceso a la querella del presidente contra el juez Peinado. Ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y también incluye al juez sustituto, Carlos Valle. En un documento de 35 páginas, la Abogacía General del Estado argumenta que Sánchez debía haber comparecido por escrito en calidad de jefe de Ejecutivo, tal y como establece la ley para casos en los que se toma declaración sobre hechos conocidos por su cargo.

"No hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito", subraya la Abogacía. Además, el texto recalca que no se puede disociar la figura del presidente del Gobierno de su condición de esposo en este contexto.

La Abogacía también denuncia que la decisión de Peinado ha sido "prevaricadora" y que sus acciones carecen de "un mínimo indicio" que sustente las diligencias adoptadas. "Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales", añade el escrito, insistiendo en que el juez ha generado un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno con sus "conjeturas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com