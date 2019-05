Los 24 escaños de Vox podrían ubicarse en el 'gallinero' del Congreso

Vox ha alertado este martes contra la posibilidad de que sus 24 diputados sean desplazados al 'gallinero' del hemiciclo del Congreso y ha avisado al PP y a Ciudadanos de que tendrán que "retratarse" en la Mesa del Congreso, que es quien, en último término, deberá aprobar el reparto de escaños del Pleno.

Así lo ha advertido el diputado de Vox por Badajoz Víctor Sánchez del Real, quien censura que el PSOE, "con sus aliados podemosgolpistas", esté anunciando que mandará a los parlamentarios de Vox a la zona más alta del Salón de Plenos, donde habitualmente suelen sentarse los partidos minoritarios o los diputados con menor rango dentro del grupo parlamentario.

"Los de Casado y Rivera tendrán que retratarse en la Mesa si son cómplices de esos socios", ha señalado Sánchez del Real en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter, en la que apunta, no obstante, que "los 24 de Vox" tienen la ventaja de "corpulencia y talla".

En su primera reunión, la Mesa del Congreso acordó crear un grupo de trabajo integrado por los secretarios del órgano de gobierno de la Cámara (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos) para tratar de organizar con los grupos parlamentarios éste y otros asuntos de intendencia.

Pero los grupos parlamentarios no están constituidos aún, ya que el plazo acabará este miércoles a las ocho de la tarde y hasta el jueves no tendrán el visto bueno de la Mesa del Congreso. Aunque el líder de Vox, Santiago Abascal, 'aterrizó' en la Cámara Baja restando importancia al lugar en el que se ubiquen los 24 diputados de su partido en el hemiciclo, en la sesión constitutiva, donde no hay escaños preasignados y cada diputado se puede sentar donde considere, él y los suyos madrugaron para 'okupar' la bancada del PSOE, justo encima de los escaños reservados al Gobierno.

