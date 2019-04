Villegas: "Si Podemos deja de ser Podemos, se abren muchas posibilidades"

EN ESPEJO PÚBLICO

José Manuel Villegas insta a Podemos a abstenerse para que el PSOE y Ciudadanos puedan gobernar y señala que una reunión de líderes no tiene sentido, por lo que le traslada a Iglesias que su partido está abierto a convocar una mesa de negociación para debatir propuestas, no sillas. Añade además que "un gobierno de coalición con Podemos, lo vemos imposible". Sobre la reunión entre Sánchez e Iglesias, Villegas cree que "no se ha movido nada".